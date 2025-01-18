Останется навсегда: Врач объяснил, почему нельзя долго терпеть боль
Невролог Панков: Длительная боль может изменить чувствительность рецепторов
Если долго терпеть боль, то она может остаться с вами навсегда, предупредил россиян врач-невролог Максим Панков. По его словам, постоянные болевые ощущения способны изменить чувствительность рецепторов. В этом случае организм будет негативно воспринимать даже обычные прикосновения.
«Постоянное воздействие боли на рецепторы со временем изменяет их чувствительность, и они могут начать воспринимать даже обычное прикосновение к коже как болезненное ощущение. Так, даже после устранения источника боли, перестроившиеся рецепторы и нервные клетки сохраняют болевые ощущения», — подчеркнул эксперт.
Он также отметил в беседе с URA.ru, что боль может распространиться на соседние области организма и периодически усиливаться, если терпеть её в течение длительного времени. По словам врача, в таком случае могут возникнуть чувство тревоги, депрессия и проблемы с концентрацией внимания.
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