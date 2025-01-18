Останется навсегда: Врач объяснил, почему нельзя долго терпеть боль

Если долго терпеть боль, то она может остаться с вами навсегда, предупредил россиян врач-невролог Максим Панков. По его словам, постоянные болевые ощущения способны изменить чувствительность рецепторов. В этом случае организм будет негативно воспринимать даже обычные прикосновения.

«Постоянное воздействие боли на рецепторы со временем изменяет их чувствительность, и они могут начать воспринимать даже обычное прикосновение к коже как болезненное ощущение. Так, даже после устранения источника боли, перестроившиеся рецепторы и нервные клетки сохраняют болевые ощущения», — подчеркнул эксперт.