Секрет Юрия Никулина. Что делать, чтобы подлецы сами ушли с вашей дороги, — слова, актуальные и сегодня

Когда сталкиваешься с предательством или откровенной подлостью, естественное желание — ответить тем же. Но Юрий Никулин, прошедший фронт, проживший долгие годы в цирке и на киносъёмочной площадке, знал: мстить — значит тратить самое ценное, что есть у актёра, — свою энергию и время.

Месть кажется естественной реакцией на подлость, но на самом деле она связывает вас с обидчиком прочнее любой верёвки. Вместо того чтобы двигаться вперёд, вы продолжаете жить в ситуации, которую вроде бы хотите забыть. Каждая мысль о том, как наказать человека, тратит вашу энергию и силы. Это всё равно что носить тяжёлый рюкзак, который не даёт вам идти легко. Пока вы планируете «ответ», жизнь проходит мимо, а новые возможности уплывают.

В своей профессии Юрий Никулин видел и искреннюю поддержку коллег, и зависть, и мелкие интриги. В мире, где внимание зрителя — это валюта, а роли достаются тем, кто оказался в нужное время в нужном месте, умение держаться выше обид было для него способом выжить и оставаться собой.

Золотое правило Юрия Никулина, которое актуально и сегодня: как жить в мире подлецов и не терять себя? Фото © ТАСС / Мастюков Валентин

Его совет звучал просто: «Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми, и они этого не переживут». Для Никулина это не была пустая фраза — он сам много раз выбирал путь работы и творчества вместо ответных ударов.

Эмоциональное напряжение от желания отомстить разрушает здоровье. Повышается уровень стресса, страдает иммунитет, портится сон. Вместо спокойствия и ясности вы получаете раздражительность и усталость. Когда вы отпускаете желание мстить, вы освобождаете своё время и внимание для того, что действительно важно. Так вы перестаёте быть продолжением чужой подлости и снова становитесь хозяином своей жизни.

Смысл этого подхода не только в нравственной позиции, но и в заботе о собственном здоровье. Как отмечает психиатр Джудит Орлофф, месть усиливает стресс, ослабляет иммунитет и мешает психологическому восстановлению. Когда актёр зацикливается на закулисных конфликтах, он начинает играть не на сцене, а в чужой игре — и проигрывает.

Секретная техника Юрия Никулина: как актёр СССР справлялся с завистью коллег. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Концентрация на собственных успехах меняет всё. Писатель Джозеф Мёрфи говорил: всё, на чём сосредоточено внимание, усиливается в нашей жизни. А Никулин добавил бы — в жизни артиста это особенно заметно: чем больше он думает о роли, о зрителе, о радости своей профессии, тем больше к нему возвращается оваций и предложений.