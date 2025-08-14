Если нет газа, мыла и чернил: Как выкручивались в СССР во времена лютого дефицита — 8 лайфхаков

Советский человек — это феномен. Если что-то ломалось, новое покупать было нельзя: надо починить и пользоваться, например, телевизором, пока он не отдаст Богу душу. Тапки, как и домашняя одежда, перешивались, пока не истлеют окончательно. Можно воспринимать это с ужасом, можно восхищаться экологичностью тогдашней жизни. А можно просто понять, что особые условия жизни породили особое поколение людей с особыми привычками и потребностями. В материале приводим безумные советские лайфхаки.

Советские лайфхаки, если отключили газ

Электрификация и газификация в Союзе шла полным ходом, но всё это частенько отключали. Фото © Шедеврум»

Кирпич вместо газовой плиты. Звучит безумно? На самом деле это рабочий советский лайфхак. Если в хрущёвке или другой панельке часто отключали газ, кирпич на плите был обыденностью. Логика проста: под кирпичом всегда горела газовая конфорка, на самом слабом огне. Если газ отключали, готовить можно было на кирпиче. Он достаточно долго сохраняет тепло. По этой же причине в кирпичных домах в жаркую погоду всегда душновато, даже вечером.

Советские лайфхаки, чтобы помыться

Не было тогда особо лайфхаков, чтобы мыться. Советский народ радовался мелочам и ценил то, что есть. Фото © «Шедеврум»

Светло-коричневый брусок хозяйственного мыла. Тёмно-коричневый — дегтярного. Иногда было только первое. Им делали всё. Мылись сами, мыли голову, мыли обувь и посуду. Полы тоже, бывало, мыли. И всё одним легендарным хозяйственным мылом на 72 процента. Многие до сих пор не выносят этого запаха. После мытья головы этим мылом волосы скрипели. Дегтярное было не таким жёстким, но тоже изменяло структуру волос. Иногда в мыло добавляли одеколон. Часто «Шипр».

Советские лайфхаки, как экономить салфетки

Салфетки были роскошью. Их расчехляли только для гостей. А в повседневной жизни тогда чем пользовались? Фото © «Шедеврум»

Салфетки — полезная вещь. Сейчас есть разные. Одноразовые, многоразовые. Бумажные, тканевые. Даже влажные. И спиртовые тоже есть, помогают уничтожать вирусы. Раньше, понятное дело, такой роскоши никто не мог себе позволить. Бумажные салфетки, как и красивые многоразовые хлопковые, были зарезервированы для особых случаев. Обычно пользовались марлей, кусками бинта. Стирали это всё, кипятили. По крайней мере, в части совершенно обычных семей так было принято.

Советские лайфхаки из мира моды

Мир моды СССР — вся страна освоила концепцию DIY за несколько десятилетий до её появления на Западе. Фото © «Шедеврум»

Мода СССР следовала за всем остальным миром. Серийно выпускались одинаковые вещи, «весь город одевается в одном магазине». Но на помощь приходят усердие, терпение и склонность к труду, характерные для советских домохозяек. Они перешивали всё, что могли. Болоньевые самодельные пальто, шедевры домашних ателье по выкройкам из журнала «Работница»... Из мужской рубашки получалось платье для девочки, из старого свитера — тёплый «конверт» для младенца, в таком выносили из роддома.

Советские пищевые лайфхаки

Советские лайфхаки, как готовить, если почти нет продуктов. Фото © «Шедеврум»

Многие удивительные вещи породил СССР. Например, морковный сок из мясорубки. Буквально прокручиваете морковь в мясорубке, процеживаете марлей, получаете сок. Майонез — тоже самодельный, всего лишь нужны яйцо, уксус, масло и горчица. А также терпение и усилие. Знаменитый квас по две копейки, газировка из автоматов, насчёт которой сложилось противоречивое мнение, так как не всегда автоматы промывали вовремя.

Советские школьные лайфхаки

Нет чернил? Поломалась линейка? Не беда! Школьники из СССР придут на помощь. Фото © «Шедеврум»

В Советском Союзе в школе писали чернилами. У каждого ученика был набор перьев и баночка с красителем. Но иногда чернила заканчивались. И тогда в бой вступала изобретательность советского человека. Есть такая ягода — бузина. Она непригодна в пищу, когда свежая, её необходимо варить. А ещё из чёрных ягод получались отличные самодельные чернила. Они были тёмно-фиолетовые и бесплатные. Самые смекалистые школьники ещё и резали линейку, чтобы проделать в ней выемку для шпаргалок. Чинили всё это съедобным клеем, который выручал советских граждан в войну.

Советские лайфхаки по ремонту

Проводка деда, которая держится уже полвека? Обычное дело в Советском Союзе. Фото © «Шедеврум»

В СССР не было принято звать электрика. Мужчин специально всему обучали ещё в детстве, чтобы впоследствии они могли «возиться» с электрикой и сантехникой. В основном советские граждане — это универсальные «рукастые» ребята, которые могут починить проводку, подкрутить кран и продумать всё с инженерной точки зрения... И всё сами. Иногда в самых старых «хрущах» ещё остаются квартиры, где вся схема проводки электричества была сделана «рукастым» советским человеком где-то 20–30-х годов рождения. Причём из подручных материалов! Что-то можно было утащить с завода, что-то — найти на улице.

Советские лайфхаки по глажке и заморозке

Как гладить без утюга, если провода от утюга теперь являются частью кипятильника? Фото © «Шедеврум»

Советские хозяева могли сделать из утюга кипятильник. А советские хозяйки могли погладить им рубашки без утюга. Лайфхак такой: греем тяжёлую чугунную сковородку (на кирпиче) и гладим, предварительно обернув полотенцем. Можно было также положить одежду под матрас с целью глажки, на всё про всё около семи часов уходило. А вместо холодильника использовали, конечно же, балкон. Если балкона не было — специальный жестяной морозильник всё равно устанавливали у окна. Его ещё можно заметить в некоторых домах.