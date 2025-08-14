Новая волна COVID-19 этой осенью: Самые опасные штаммы, как защитить себя, будет ли пандемия Оглавление Что такое COVID-19 и откуда он взялся Как отличить ковид от вирусной инфекции Основные симптомы ковида COVID летом 2025 года: новые штаммы COVID осенью 2025 года: новые штаммы COVID осенью 2025 года: самые опасные симптомы Осложнения от ковида-2025 COVID осенью 2025 года: меры предосторожности COVID осенью 2025 года: вакцинация COVID-19 — последние новости COVID-19 советы врачей Новая волна коронавируса и рост заболеваемости COVID-19 начнётся уже этой осенью 2025 года. Какие симптомы у вируса сейчас, какие появились новые штаммы, когда и как вакцинироваться, можно ли заболеть, имея прививку от ковида, — читайте подробнее в материале Life.ru. 14 августа, 07:12 Ковид, или COViD, — осенью 2025 года нас ждёт новая волна. Какие штаммы самые опасные, как защититься? Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / r.classen, © Wikipedia / United States Department of Health and Human Services

Ковид, или COVID-19, — это новый вирус, который впервые обнаружили в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Уже в начале 2020-го весь мир закрылся на карантин: началась глобальная пандемия. Коронавирусная инфекция распространялась быстро, врачи с трудом справлялись с нагрузкой. В рекордные сроки в России и других странах сделали вакцину от COVID. Но вирус умеет мутировать: расскажем в материале, чем нам грозит новый ковид в 2025 году.

Что такое COVID-19 и откуда он взялся

Ковид или COVID происходит из семейства РНК-содержащих коронавирусов. Фото © ТАСС / ZUMA

Прежде чем говорить о ковиде-2025, необходимо изучить историю. Возбудитель болезни относится к семейству коронавирусов, которые содержат РНК. Те были известны науке ещё с 1960-х годов, их открыла шотландка Джун Альмейда, она же присвоила им «корону»: устройство вируса похоже на венок. Через полвека человечество столкнулось с SARS-CoV-2 — возбудителем ковида. Мы были к этому не готовы, распространение COVID происходило с дичайшей скоростью, количество заболевших росло по экспоненте, лечения для ковида-19 поначалу просто не существовало.

Каждый врач, заставший это, помнит перегруженные «ковидарии», риски для жизни, количество жертв. Весь мир посадили на карантин, в России установили нерабочие дни. Профилактика COVID-19 включала в себя обработку всего подряд спиртом, мытьё рук в течение 20 секунд, ношение медицинских масок и перчаток, запрет трогать глаза руками. Пневмония, которую вызывала коронавирусная инфекция COVID, с трудом поддавалась лечению. Ковид-19 сильно бил по пациентам — многие выжившие потом столкнулись с долгосрочным вредом здоровью. Учёные и врачи с бешеной скоростью работали над вакциной, появились «Спутник V», Pfizer и Sinopharm. Эпидемию удалось взять под контроль к концу 2020-го. А Всемирная организация здравоохранения объявила победу над ковидом летом 2023-го.

Как отличить ковид от вирусной инфекции

Отличить ковид от вирусной инфекции сложно, но возможно. Опытный врач решит вашу проблему. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aquarius Studio

Как отличить ковид от простой вирусной инфекции, например, простуды, ОРВИ, гриппа? На самом деле различия существенные. Например, при простуде из носа выделяется «жижа», а при короне — нет. ОРВИ позволяет человеку дышать хотя бы через рот, потому что не живёт в лёгких. В случае ковида всё совсем не так. Разница в температуре тела при этих заболеваниях составляет 2–3 градуса по Цельсию и даже больше. Далее расскажем об основных симптомах ковида.

Основные симптомы ковида

Самый верный способ определить COVID — это обоняние. От коронавируса у вас пропадает способность различать запахи. Более того, на нижней части ног может возникнуть сыпь, похожая на проявления кори. Сухой и сильный кашель, чувство, будто сдавило грудь, температура тела около 40 — тоже симптомы ковида. Причём встречаются они часто. И вот, осталась последняя троица. Редкие симптомы ковида: сухая заложенность носа, диарея и конъюнктивит.

COVID летом 2025 года: новые штаммы

Летом 2025 года ковид продолжил развиваться, в том числе появились новые штаммы, о которых Life.ru рассказывал в этом материале. Это были геноварианты «Нимбус», FLiRT и всем знакомый «Омикрон». «Нимбус» не только заставлял вспомнить о Гарри Поттере, но и пугал быстротой распространения, FLiRT тоже мог похвастаться быстрой передачей ковида, а «Омикрон» был почти совсем безобидным: болеть им гораздо легче. Кстати, «Нимбус» действительно назвали в честь «Гарри Поттера» — там была очень быстрая летательная метла с таким названием. Но незаметно для нас появился ещё один вариант ковида. Новый даже пострашнее всех предыдущих. О нём — далее.

COVID осенью 2025 года: новые штаммы

Ковид, или CoViD 2025, чего нам ждать этой осенью? Новая волна? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Ковид-2025 показывает тенденцию к уменьшению своей опасности. Ему это выгодно: вирус, который убивает большинство своих носителей, обычно проигрывает эволюционную гонку. Но у ковида нового поколения есть другой «прикол». Штаммы начинают адаптироваться к иммунитету человека. Как к приобретённому после болезни, так и к тому иммунитету, что вызывает у нас вакцина. Совсем недавно речь зашла о принципиально новом штамме, который назвали «Стратус». Этот вариант коронавируса опасен мутацией в спайк-белке. Спайк-белок — та часть вируса, которым он «прицепляется» к клеткам человека. Из-за новой мутации «Стратус» способен уклоняться от вакцин. Говорили, что от него не помогут даже маски. Это вызывает обеспокоенность ВОЗ и может спровоцировать локальную волну заражения.

Ещё более новый вариант короны — это XEC. Его нашли в Германии в 2025 году. Он распространяется ещё быстрее, чем «Нимбус», но течение заболевания проходит легче. А ещё XEC относительно безопасен. Если человек болел ковидом и выработал иммунитет — XEC «пролетает». Вакцины против него так же эффективны, как и против оригинальных версий коронавируса. Так что пока что насчёт варианта XEC беспокоиться не стоит. Но и он может мутировать. В том числе на том самом спайк-белке.

COVID осенью 2025 года: самые опасные симптомы

Кивид-2025, или COVID-2025 — это уже прапрапраправнук того самого, оригинального коронавируса из 2019 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Итак, симптомы ковида-2025. У штамма XEC симптомы обычны, как у любого другого «ослабленного» ковида. Но если температура поднялась до 40 градусов и грудь сдавило — немедленно везите больного в реанимацию. «Стратус» характерен осиплостью голоса. Если у вас простуда, но вдруг стали «хрипеть» как Хмырь из «Джентльменов удачи», — это с точностью до 90 процентов новый ковид.

Как раз недавно исследовали, что в структуре всех вирусных заболеваний России «Стратус» занимает 22 процента. То есть каждый пятый болеющий россиянин — носитель нового штамма COVID. Есть ещё несколько симптомов «Стратуса». Это лихорадка и сухой кашель, от которого очень быстро устаёшь. Насморк, головная боль, боль в горле. Ломота в мышцах, слабость и диарея — тоже признаки ковида-2025. Кроме того, после «Стратуса» осложнения тяжелее.

Осложнения от ковида-2025

На самом деле сам «Стратус» в большинстве случаев протекает относительно легко. Да, голос сиплый, это неприятно. Мышцы ломит, температура есть. Но всё остальное по ощущениям — всего лишь лёгкая простуда. Опасность нового ковида-2025 заключается в другом. А именно — в постковидных осложнениях. «Стратус» значительно повышает риск тромбозов после того, как вы им переболели. Они могут заявить о себе как через несколько месяцев, так и через несколько лет.

Когнитивные нарушения от ковида — ещё один тип осложнений, очень важный. Как правило, сначала вы сталкиваетесь с «туманом в голове». Это чем-то похоже на психиатрический симптом дереализации, когда всё вокруг кажется игрой или фильмом, но помноженный на изменения самого зрения — всё в тумане. Потом возникает забывчивость: теряете вещи, путаетесь в датах, именах, не помните стихи. Страдает выносливость: трудно долго читать. Плюс можете путаться в простых задачах, например, расчёт сдачи или заполнение накладной на товар.

COVID осенью 2025 года: меры предосторожности

Осенью 2025 года ковид, или же COVID, предусматривает определённые меры предосторожности. Фото © «Шедеврум»

Меры предосторожности от ковида в 2025 году остаются такими же, как и в 2020-м. Избегайте массовых мероприятий, общественного транспорта, долгих авиаперелётов, особенно через границу. Именно самолёты разнесли оригинальный ковид-19 по всему земному шару. А ещё создали плодородную почву для развития исторических штаммов: «Альфа», «Бета», «Дельта». После «Омикрона» классический ковид будто бы вымер, остальные штаммы — его потомки, как «Стратус» с «Нимбусом», так и менее известные «Эрис», «Форнакс» и «Пирола». История последних трёх обрывается в 2023 году.

Помимо самоизоляции ради профилактики ковида «верните себе свой 2020-й». Не хватайтесь за общие поручни. Носите маску в общественных местах. Используйте медицинские перчатки либо обрабатывайте руки спиртовым антисептиком. Содержание спирта при этом не должно быть меньше 70 процентов. Например, водка ковид не убьёт. Абсент — уже может быть. Но лучше пользоваться профильным спреем либо лосьоном, где находятся те самые 70 процентов этилового либо изопропилового спирта. Если средство дезинфекции на основе изопропилена, им можно протирать, например, телефон или клавиатуру.

COVID осенью 2025 года: вакцинация

Вакцинация от ковида просто неоходима, старайтесь делать её каждый год. «Спутник» защищает от COVID. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Вакцинация — это самый верный способ защитить от коронавируса себя и своих близких. В России в 2025 году можно сделать прививку от ковида. Бесплатно и в поликлинике. При этом совершенно разными вакцинами. Сейчас покажем какими. «Спутник V». Вакцина от Центра Гамалеи, двухкомпонентная, самая надёжная.

«Спутник М». Тоже Центр Гамалеи, но вакцина — специально для детей. Надёжная, безопасная.

«Спутник Лайт». Однокомпонентная вакцина. Нужна для ревакцинации или в тех случаях, если человек уже болел ковидом.

«ЭпиВакКорона» — Центр «Вектор». Вакцина для профилактики ковида. Использует пептидные белки.

«Ковивак» от Федерального центра имени Чумакова. Менее эффективна, чем «Спутник».

Ad5-nCoV — китайская вакцина, что показала свою эффективность на 40 тысячах добровольцах из России.

COVID-19 — последние новости

Последние новости о ковиде мягко намекают, что в осенне-зимний период вырастет сезонная заболеваемость вирусом. «Стратус» точно вызовет локальные вспышки осенью. Но базовым вариантом на осенне-зимний ковидный сезон называют всё же XEC. Он не так очевиден, как «Стратус», легко маскируется под обычное ОРВИ. А передаётся легче, чем другие штаммы. Если человек «забил» на вакцинацию — это клиент XEC. А вот «Стратус», возможно, способен обойти защиту «Ковивака». Главное, чтобы он не обошёл механизмы защиты «Спутника Лайт».

COVID-19 советы врачей

Самый главный совет врачей как на ковид-2019, так и на ковид-2025 — вакцинироваться, вакцинироваться и ещё раз вакцинироваться. А потом — ревакцинироваться. Именно вакцина является главным защитником организма от нового и до сих пор страшного вируса. Кроме того, можно укреплять свой иммунитет, соблюдать меры предосторожности, заниматься гимнастикой (особенно в случае когнитивных нарушений после болезней) и поддерживать организм сбалансированным питанием.

COVID-19 оставил неизгладимый след в истории. Исследование ковида растянулось на долгие годы, потому что он «хочет» заражать больше людей и постоянно меняется. Штамм коронавируса «Омикрон», штамм коронавируса FLiRT, штамм коронавируса «Нимбус» — это уже летняя история. Сейчас надо быть осторожными насчёт штамма «Стратус» и штамма XEC. И посреди всего этого безумия надо готовить ребёнка к школе... Кстати, Life.ru рассказывал, что ни в коем случае нельзя покупать своему чаду перед 1 Сентября.

Авторы Любовь Свободная