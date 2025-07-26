Названы главные симптомы штамма «стратус», который отличается высокой заразностью

В России обнаружили более 100 случаев заражения новым штаммом коронавируса «стратус» (XFG), который отличается высокой заразностью. Специалисты отмечают, что главные симптомы этого заболевания — болезненные ощущения в горле.

Доктор биологических наук из американского Университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова считает, что данный штамм не является значительно более опасным. Она заметила, что в США наблюдают рост числа обращений за медицинской помощью от детей, инфицированных COVID-19.

«Говорить о том, что он чем-то отличается, не представляется возможным, и ничего нового про этот вирус мы не скажем. <…> Но в России хотя бы у некоторых больных продолжается секвенирование вируса», — цитирует Баранову V1.RU.

Эксперт полагает, что пока рано утверждать о начале новой пандемии. Баранова также подчеркнула, что аналогичные симптомы, включая боль в горле, наблюдали и при заражении другими вариантами вируса.