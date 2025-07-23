В России выявили новый вариант коронавируса, заболели уже больше ста человек
Роспотребнадзор: Выявлено 114 случаев заболевания штаммом коронавируса XFG
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В России зафиксировано 114 случаев заражения новым штаммом коронавируса XFG, известным как «стратус», сообщил глава научной группы по диагностике и моделированию НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Более половины всех инфицированных (54%) находятся в Москве.
Первый случай заражения «стратусом» в стране был выявлен 24 апреля 2025 года. По словам эксперта, новый вариант не приводит к более тяжёлому течению заболевания по сравнению с предыдущими штаммами, однако отличается высокой скоростью распространения. Уровень угрозы для общественного здоровья специалисты оценивают как низкий.
Ранее тревожные новости поступили из Гонконга и Сингапура, где местные системы здравоохранения фиксируют резкий всплеск случаев CoViD-19. Причиной названа очередная волна пандемии, набирающая обороты в Азии.