В России выявили новый вариант коронавируса, заболели уже больше ста человек

В России зафиксировано 114 случаев заражения новым штаммом коронавируса XFG , известным как «стратус», сообщил глава научной группы по диагностике и моделированию НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Более половины всех инфицированных (54%) находятся в Москве.

Первый случай заражения «стратусом» в стране был выявлен 24 апреля 2025 года. По словам эксперта, новый вариант не приводит к более тяжёлому течению заболевания по сравнению с предыдущими штаммами, однако отличается высокой скоростью распространения. Уровень угрозы для общественного здоровья специалисты оценивают как низкий.