Новая волна ковида: В Азии фиксируют резкий рост заболеваемости

Органы здравоохранения Гонконга и Сингапура выступили с тревожным предупреждением: фиксируется заметный рост случаев заражения CoViD-19. Причина – новая волна заболевания, охватывающая Азию, сообщает агентство Bloomberg.

В Гонконге, который является специальным административным районом Китая, активность вируса сейчас «довольно высока», как отметил глава отделения инфекционных заболеваний местного Центра охраны здоровья Альберт Ау. Число выявленных случаев достигло максимума за последний год, увеличилось и количество тяжёлых форм болезни. Хотя пик предыдущих лет ещё не превзойдён, рост обращений за медпомощью и госпитализаций однозначно указывает на активное распространение инфекции.

Министерство здравоохранения Сингапура также подтверждает подъём заболеваемости. Власти связывают его прежде всего с ослаблением коллективного иммунитета населения. При этом в ведомстве подчеркнули: нет данных, свидетельствующих, что циркулирующие штаммы вируса стали заразнее или вызывают более тяжёлое течение болезни по сравнению с периодом пандемии.