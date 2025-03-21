Теперь сезонное заболевание: Оперштаб по борьбе с CoViD-19 прекращает публикацию сводок
Оперативный штаб по борьбе с CoViD-19 прекращает публиковать еженедельные сводки
Федеральный оперативный штаб по борьбе с CoViD-19 прекращает выпуск еженедельных отчётов о заболеваемости. Как сообщает сайт «Объясняем.рф», эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.
«Эпидемиологическая ситуация по CoViD-19 стабилизировалась, вирус перешёл в разряд сезонных заболеваний», — говорится в публикации.
При этом подчёркивается, что Роспотребнадзор будет продолжать оперативно отслеживать эпидемиологическую обстановку в стране. Кроме того, после завершения публикаций данный раздел останется доступным. На сайте «Объясняем.рф» за период с 23 мая 2023 года по 18 марта 2025 года было размещено 95 еженедельных сводок о коронавирусе.
Ранее в Минздраве сообщили о вспышке заболеваемости гриппом и ОРВИ в России: за неделю по стране зафиксировано около 1,1 миллиона случаев. В беседе с Life.ru врачи назвали причины, почему уровень заболеваемости в регионах начал стремительно расти.
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