Теперь сезонное заболевание: Оперштаб по борьбе с CoViD-19 прекращает публикацию сводок

Федеральный оперативный штаб по борьбе с CoViD-19 прекращает выпуск еженедельных отчётов о заболеваемости. Как сообщает сайт «Объясняем.рф» , эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.

При этом подчёркивается, что Роспотребнадзор будет продолжать оперативно отслеживать эпидемиологическую обстановку в стране. Кроме того, после завершения публикаций данный раздел останется доступным. На сайте «Объясняем.рф» за период с 23 мая 2023 года по 18 марта 2025 года было размещено 95 еженедельных сводок о коронавирусе.