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Регион
21 марта, 14:07

Теперь сезонное заболевание: Оперштаб по борьбе с CoViD-19 прекращает публикацию сводок

Оперативный штаб по борьбе с CoViD-19 прекращает публиковать еженедельные сводки

Федеральный оперативный штаб по борьбе с CoViD-19 прекращает выпуск еженедельных отчётов о заболеваемости. Как сообщает сайт «Объясняем.рф», эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.

«Эпидемиологическая ситуация по CoViD-19 стабилизировалась, вирус перешёл в разряд сезонных заболеваний», — говорится в публикации.

При этом подчёркивается, что Роспотребнадзор будет продолжать оперативно отслеживать эпидемиологическую обстановку в стране. Кроме того, после завершения публикаций данный раздел останется доступным. На сайте «Объясняем.рф» за период с 23 мая 2023 года по 18 марта 2025 года было размещено 95 еженедельных сводок о коронавирусе.

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freepik / prostooleh

Ольга Сливченко
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