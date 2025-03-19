Иммунолог объяснил причины вспышки ОРВИ и гриппа в России

В России наблюдается высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ: за неделю зафиксировано около 1,1 миллиона случаев. О мерах профилактики этих заболеваний напомнил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Он отметил, что предсказать продолжительность периода заболеваемости сложно, так как она зависит от множества факторов, таких как перепады температуры, сырость и длительные зимние каникулы. После возвращения людей из поездок и начала учебного процесса в школах часто наблюдается всплеск заболеваемости.

Жемчугов также подчеркнул, что весной частой причиной роста заболеваемости является авитаминоз. Для поддержания иммунитета в переходный период он рекомендует принимать витаминные комплексы, особенно витамины D, C и А, которые также содержатся в таких продуктах, как жирная рыба, чёрный хлеб и морковь.

Иммунолог советует не пренебрегать защитными масками, особенно людям с ослабленным иммунитетом и тем, кто недавно перенёс другие заболевания. Кроме того, он напомнил о важности вакцинации как одного из самых эффективных способов профилактики.

«Если человек первый раз прививается, то через три недели будет иммунитет точно, а если повторно, то уже через неделю», — подытожил Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда».