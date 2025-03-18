Около 70 школьных классов закрыли на карантин в Петербурге из-за ОРВИ
В Санкт-Петербурге, в связи с увеличением числа случаев сезонных заболеваний, таких как грипп и ОРВИ, учебный процесс временно остановлен в 68 классах школ и 31 группе детских садов. Об этом сообщили в комитете по образованию города 78.ru.
«По данным на 18 марта учебный процесс приостановлен в 68 классах школ и 31 группе детских садов», — рассказали в комитете.
Учебные заведения, которым пришлось закрыть классы, внедрили дистанционное обучение для своих учеников, чтобы сохранить уровень образования. Родителям советуют следить за здоровьем детей и при первых признаках болезни незамедлительно обращаться к врачу.
Ранее Life.ru сообщал, что с 17 марта в девяти муниципалитетах Тюменской области школы перешли на дистанционное обучение из-за карантина, вызванного ростом случаев ОРВИ. Карантин затронул учебные заведения Тюмени, Тобольска, Ишима и ряд других районов. Кроме того, в Самарской области был ввели ограничения из-за увеличения числа заболевших смертельным заболеванием.
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