В российском регионе школьников переведут на дистант из-за вспышки ОРВИ
С 17 марта школьников в Тюменской области переводят на дистант из-за ОРВИ
С 17 марта школы в девяти муниципалитетах Тюменской области переходят на дистанционное обучение из-за введения карантина. Как сообщили в правительстве региона, профилактические меры необходимы из-за быстрого роста заболеваемости ОРВИ, превышающего средний показатель по области.
«На заседании Областной санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение о переводе школьников на дистанционный формат обучения с 17 по 22 марта перед весенними каникулами», — сказано в сообщении информцентра.
Карантинные меры затронут школы Тюмени, Тобольска, Ишима, а также Голышмановского, Заводоуковского, Тюменского, Упоровского, Омутинского и Бердюжского районов. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю заболеваемость ОРВИ в регионе увеличилась на 11,8%. Карантин также распространится на учреждения дополнительного образования.
Ранее сообщалось, что в Самарской области был введён карантин из-за увеличения числа заболевших смертельным заболеванием. В регионе выявили ряд случаев заражения лептоспирозом, или водной лихорадкой.
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