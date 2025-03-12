В российском регионе школьников переведут на дистант из-за вспышки ОРВИ

С 17 марта школы в девяти муниципалитетах Тюменской области переходят на дистанционное обучение из-за введения карантина. Как сообщили в правительстве региона, профилактические меры необходимы из-за быстрого роста заболеваемости ОРВИ, превышающего средний показатель по области.

«На заседании Областной санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение о переводе школьников на дистанционный формат обучения с 17 по 22 марта перед весенними каникулами», — сказано в сообщении информцентра.

Карантинные меры затронут школы Тюмени, Тобольска, Ишима, а также Голышмановского, Заводоуковского, Тюменского, Упоровского, Омутинского и Бердюжского районов. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю заболеваемость ОРВИ в регионе увеличилась на 11,8%. Карантин также распространится на учреждения дополнительного образования.