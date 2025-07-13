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13 июля, 03:56

Генпрокурор США закрыла дело о фальшивых прививках от CoViD-19

Reuters: Генпрокурор США сняла обвинения с врача по делу о вакцинах CoViD-19

Пэм Бонди. Обложка © X / Attorney General Pamela Bondi

Пэм Бонди. Обложка © X / Attorney General Pamela Bondi

Генпрокурор США Пэм Бонди в субботу объявила о прекращении дела против Майкла Кирка Мура-младшего — хирурга из Юты, которого обвиняли в уничтожении тысяч доз вакцины от CoViD-19 и подделке свидетельств о вакцинации. Об этом пишет Reuters.

По данным прокуратуры, Мур выдавал фальшивые справки и вместо настоящей прививки делал пациентам уколы с физраствором. В некоторых случаях речь шла о детях — по просьбе их родителей. Следствие оценивало сумму уничтоженных вакцин в более чем 28 тысяч долларов. Всё происходило на базе частной пластической клиники, где врач практиковал.

Федеральное обвинение было выдвинуто в 2023 году, а слушания начались в июле этого года. Однако теперь дело закрыто. Об этом Бонди сообщила в соцсети X, заявив, что Мур не заслуживает тюремного срока.

«По моему указанию Министерство юстиции США сняло обвинения с доктора Кирка Мура. Доктор Мур предоставил своим пациентам возможность выбора, когда федеральное правительство отказалось это сделать. Он не заслужил тех лет тюрьмы, которые ему грозили. Всё закончится сегодня», — написала Бонди.

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Ранее стало известно, что в Великобритании появился новый заразный штамм CoViD-19 XFG «стратус». В конце июня штаммы XFG.3 и XFG составили около 40% всех случаев заражения CoViD-19. В мае этот показатель равнялся примерно 10%.

Тимур Хингеев
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