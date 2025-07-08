Американское агентство по международному развитию (USAID) профинансировало транспортировку около 11 тысяч вирусных образцов в Уханьский институт вирусологии в Китае. Об этом сообщает портал Daily Caller, ссылаясь на ранее неизвестные общественности документы.

По информации издания, образцы были собраны в провинции Юньнань — регионе, где обитают близкие «родственники» вируса COVID-19. Однако программа не предусматривала чётких мер по контролю за тем, чтобы эти материалы не использовались для создания биологического оружия и оставались доступными для американских властей.

Журналисты подчёркивают, что USAID осуществляло глобальную инициативу по сбору вирусных образцов, среди которых оказался один из самых схожих с COVID-19 штаммов. В то же время расследования, касающиеся прежних грантов USAID в сфере международного здравоохранения, продолжаются.