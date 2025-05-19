Врачебная ошибка во время лечения CoViD-19 унесла жизни тысяч пациентов

Летальные исходы от коронавирусной инфекции в начале пандемии могли быть спровоцированы неправильным лечением. Ошибка в терапии унесла больше жизней, чем само клиническое проявление болезни. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Американские учёные проанализировали данные более 500 больных, среди которых было 190 пациентов с ковидом. В первые месяцы пандемии считалось, что тяжёлое течение заболевания обусловлено цитокиновым штормом, который представляет собой чрезмерную активацию иммунной системы, в результате чего происходит повреждение тканей органов. Из-за этого пациентам подбирали неправильное лечение.