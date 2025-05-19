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19 мая, 12:51

Врачебная ошибка во время лечения CoViD-19 унесла жизни тысяч пациентов

WSJ: Летальный исход от CoViD-19 был связан с ошибкой в лечении, выяснили в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Летальные исходы от коронавирусной инфекции в начале пандемии могли быть спровоцированы неправильным лечением. Ошибка в терапии унесла больше жизней, чем само клиническое проявление болезни. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Американские учёные проанализировали данные более 500 больных, среди которых было 190 пациентов с ковидом. В первые месяцы пандемии считалось, что тяжёлое течение заболевания обусловлено цитокиновым штормом, который представляет собой чрезмерную активацию иммунной системы, в результате чего происходит повреждение тканей органов. Из-за этого пациентам подбирали неправильное лечение.

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Ранее в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии оснований для новой волны CoViD-19 в России. Сведений о появлении нового геноварианта или субварианта SARS-CoV-2 в мире, в том числе в странах с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, на сегодня нет.

Полина Никифорова
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