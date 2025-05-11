«Мы должны знать»: Онищенко раскрыл ужасающую правду о вирусах

До сегодняшнего дня люди изучили лишь 5-7% имеющихся на Земле вирусов. Ужасающую правду раскрыл бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он призвал для безопасности человечества активнее изучать потенциально опасные вирусы.

«И для того, чтобы чувствовать себя более комфортно, мы должны знать, что нас ожидает. Конечно, надо изучать, в первую очередь, вирусы потенциально опасные, а потом уже — все остальные. Это тоже важно», — отметил академик РАН в интервью радио «Комсомольская правда».