«Мы должны знать»: Онищенко раскрыл ужасающую правду о вирусах
Академик Онищенко: Люди изучили лишь 5-7% имеющихся на Земле вирусов
Люди изучили лишь 5-7% вирусов. Обложка © Шедеврум / Life.ru
До сегодняшнего дня люди изучили лишь 5-7% имеющихся на Земле вирусов. Ужасающую правду раскрыл бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он призвал для безопасности человечества активнее изучать потенциально опасные вирусы.
«И для того, чтобы чувствовать себя более комфортно, мы должны знать, что нас ожидает. Конечно, надо изучать, в первую очередь, вирусы потенциально опасные, а потом уже — все остальные. Это тоже важно», — отметил академик РАН в интервью радио «Комсомольская правда».
Ранее врачи раскрыли смертельная опасность «спящих» вирусов. К примеру, за бессимптомность вирус гепатита С, как и В, прозвали ласковым убийцей. Кроме того, россиян предупредили об опасных последствиях ковида.