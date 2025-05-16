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16 мая, 19:39

Роспотребнадзор: Новой волны CoViD-19 в России не ожидается

Обложка © freepik/prostooleh

Обложка © freepik/prostooleh

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии оснований для новой волны CoViD-19 в России. По данным пресс-службы ведомства, информация о появлении новых штаммах вируса отсутствует.

«В России в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки для очередной волны CoViD-19. Сведений о появлении нового геноварианта или субварианта SARS-CoV-2 в мире, в том числе в странах с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, на сегодня нет. Особое внимание уделяется геномному эпидемиологическому надзору и мониторингу за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2. Специалисты ведомства взаимодействуют с зарубежными коллегами, идет постоянный обмен информацией», — говорится в сообщении.

Теперь сезонное заболевание: Оперштаб по борьбе с CoViD-19 прекращает публикацию сводок
Теперь сезонное заболевание: Оперштаб по борьбе с CoViD-19 прекращает публикацию сводок

Напомним, ранее здравоохранительные органы Гонконга и Сингапура выразили серьёзную озабоченность в связи с заметным увеличением случаев заражения CoViD-19. На фоне сообщений агентства Bloomberg о росте заболеваемости ковидом в Азии, в России ситуация остаётся стабильной.

Анастасия Никонорова
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