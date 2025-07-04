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4 июля, 20:35

В Британии заявили о распространении нового штамма коронавируса

Минздрав Британии сообщил о заражениях новым штаммом CoViD-19 XFG «стратус»

Обложка © Freepik / rawpixel.com

Обложка © Freepik / rawpixel.com

В Великобритании появился новый заразный штамм CoViD-19 XFG «стратус». Об этом предупредило британское агентство по здравоохранению (UKHSA). По данным врачей, в образцах нового ковида чаще встречаются линии XFG и её сублинии.

Согласно публикации, в конце июня штаммы XFG.3 и XFG составили около 40% всех случаев заражения CoViD-19. В мае этот показатель равнялся примерно 10%. Специалисты отметили, что уровень заболеваемости CoViD-19 в стране сейчас снижается.

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Штамм XFG происходит от «омикрона». Исследователи предупредили, что «стратус» может оказывать более высокую заразность по сравнению с предыдущими штаммами CoViD-19. Мутации вируса позволяют ему обойти иммунную защиту.

Ранее Life.ru сообщал, что японская летучая мышь, нетопырь-карлик, стала носителем нового коронавируса HKU5-CoV-2. Учёные предполагают, что вирус может передаваться человеку прямо или через промежуточные организмы.

Лия Мурадьян
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