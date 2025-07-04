В Британии заявили о распространении нового штамма коронавируса

В Великобритании появился новый заразный штамм CoViD-19 XFG «стратус». Об этом предупредило британское агентство по здравоохранению (UKHSA). По данным врачей, в образцах нового ковида чаще встречаются линии XFG и её сублинии.

Согласно публикации, в конце июня штаммы XFG.3 и XFG составили около 40% всех случаев заражения CoViD-19. В мае этот показатель равнялся примерно 10%. Специалисты отметили, что уровень заболеваемости CoViD-19 в стране сейчас снижается.

Штамм XFG происходит от «омикрона». Исследователи предупредили, что «стратус» может оказывать более высокую заразность по сравнению с предыдущими штаммами CoViD-19. Мутации вируса позволяют ему обойти иммунную защиту.