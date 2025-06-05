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4 июня, 21:57

Евросоюз направит €335 млрд из фонда борьбы с CoViD-19 на перевооружение

Флаг Евросоюза. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CristiDumi

Флаг Евросоюза. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CristiDumi

Европейский союз принял решение разрешить странам – членам использовать 335 миллиардов евро из Фонда повышения устойчивости (созданного для восстановления после пандемии коронавирусной инфекции) на военные расходы и перевооружение. Согласно информации Politico, Еврокомиссия установила жёсткие сроки для реализации этой программы — до августа 2026 года, доступ к которой получат только государства, выполнившие ряд требований.

Это решение знаменует кардинальный пересмотр первоначальных планов: в 2021 году данные средства предназначались исключительно для климатических программ и цифровизации экономик. Как отмечают аналитики, такая трансформация отражает глубинные изменения в политике ЕС.

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Ранее в Кремле заявили о продолжении европейской прокси-войны против РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что продолжающиеся поставки вооружений и дискуссии о возможной отправке «европейских контингентов» демонстрируют вовлечённость ЕС в конфликт, что, по мнению Москвы, подрывает перспективы мирного урегулирования.

Артём Гапоненко
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