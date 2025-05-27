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27 мая, 09:47

В Кремле заявили о продолжении европейской прокси-войны против РФ

Песков: ЕС продолжает опосредованную войну против РФ, вооружая Киев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Европа не прекратила вооружать Киев, а следовательно продолжает прокси-войну против России. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видим, что Европа опосредовано принимает участие: продолжаются поставки вооружений, это и есть косвенное участие в войне против России. Мы все являемся свидетелями продолжающихся дискуссий относительно возможностей появления «европейских контингентов». Конечно, такое поведение европейцев никоим образом не способствует мирному урегулированию», — констатировал спикер Кремля.

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С Дмитрием Песковым согласны и в Минобороны России. Сегодня в военном ведомстве заявили, что Киев при поддержке ряда государств ЕС предпринимает попытки по срыву переговоров, которые инициировала Москва. Для этого киевский режим при поддержке партнёров совершил ряд провокаций.

Юрий Лысенко
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