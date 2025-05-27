В Кремле заявили о продолжении европейской прокси-войны против РФ

Европа не прекратила вооружать Киев, а следовательно продолжает прокси-войну против России. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видим, что Европа опосредовано принимает участие: продолжаются поставки вооружений, это и есть косвенное участие в войне против России. Мы все являемся свидетелями продолжающихся дискуссий относительно возможностей появления «европейских контингентов». Конечно, такое поведение европейцев никоим образом не способствует мирному урегулированию», — констатировал спикер Кремля.