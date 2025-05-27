В Кремле заявили о продолжении европейской прокси-войны против РФ
Песков: ЕС продолжает опосредованную войну против РФ, вооружая Киев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Европа не прекратила вооружать Киев, а следовательно продолжает прокси-войну против России. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы видим, что Европа опосредовано принимает участие: продолжаются поставки вооружений, это и есть косвенное участие в войне против России. Мы все являемся свидетелями продолжающихся дискуссий относительно возможностей появления «европейских контингентов». Конечно, такое поведение европейцев никоим образом не способствует мирному урегулированию», — констатировал спикер Кремля.
С Дмитрием Песковым согласны и в Минобороны России. Сегодня в военном ведомстве заявили, что Киев при поддержке ряда государств ЕС предпринимает попытки по срыву переговоров, которые инициировала Москва. Для этого киевский режим при поддержке партнёров совершил ряд провокаций.