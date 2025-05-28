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28 мая, 08:46

Вирусолог объяснил, почему нам стоит вспомнить «пандемийные лайфхаки» из-за варианта ковида NB.1.8.1

Вирусолог Нетёсов: Геновариант ковида NB.1.8.1 почти не отличается от предыдущих

Обложка © АГН Москва / Кирилл Зыков

Обложка © АГН Москва / Кирилл Зыков

Коронавирус эволюционирует, как и вирус гриппа, и новый геновариант NB.1.8.1 ничем существенным не отличается, кроме того, что он ещё сильнее преодолевает иммунитет и более устойчив к вакцине. Об этом в беседе с Life.ru заявил вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетёсов.

Особенного усиления патогенетического процесса от него нет. Но то, что он преодолевает иммунитет, например, к вакцине, которая была до омикрона, это точно. Из-за этого не исключено широкое распространение этого варианта.

Сергей Нетёсов

Вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ

У предыдущих вариантов ковида репродуктивное число (сколько в среднем людей может заразить один больной) было от 5 до 7. Вирусолог предполагает, что у NB.1.8.1 будет такой же показатель.

Симптомы у нового варианта такие же, поэтому вспоминаем «пандемийные советы»: больным стоит ходить в маске, прикрывающей и нос, и рот, уйти на карантин.

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Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявлено четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1. Этот подвид появился в январе 2025 года в Китае, затем распространился на страны Азии, Индию, а также в США.

Андрей Горяничев
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