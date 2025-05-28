Вирусолог объяснил, почему нам стоит вспомнить «пандемийные лайфхаки» из-за варианта ковида NB.1.8.1

Коронавирус эволюционирует, как и вирус гриппа, и новый геновариант NB.1.8.1 ничем существенным не отличается, кроме того, что он ещё сильнее преодолевает иммунитет и более устойчив к вакцине. Об этом в беседе с Life.ru заявил вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетёсов.

Особенного усиления патогенетического процесса от него нет. Но то, что он преодолевает иммунитет, например, к вакцине, которая была до омикрона, это точно. Из-за этого не исключено широкое распространение этого варианта. Сергей Нетёсов Вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ

У предыдущих вариантов ковида репродуктивное число (сколько в среднем людей может заразить один больной) было от 5 до 7. Вирусолог предполагает, что у NB.1.8.1 будет такой же показатель.

Симптомы у нового варианта такие же, поэтому вспоминаем «пандемийные советы»: больным стоит ходить в маске, прикрывающей и нос, и рот, уйти на карантин.