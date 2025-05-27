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Регион
27 мая, 15:34

В РФ выявлено 4 случая заражения новым вариантом коронавируса NB.1.8.1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

В России выявлено четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, геновариант коронавируса NВ. 1.8.1 появился в январе 2025 года в Китае, затем распространился на страны Азии, Индию, а также в США.

«На сегодняшний день мы выявили его в Российской Федерации, зарегистрировано четыре случая инфицирования этим новым геновариантом коронавируса. Хочу сказать, что это определенную настороженность должно вызывать», — сказала Попова.

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Напомним, ранее Белый дом заявил, что у США есть неоспоримые доказательства искусственного происхождения коронавируса. Власти Штатов, приводя пять аргументов в поддержку своей теории, считают, что пандемия CoViD-19 началась в результате утечки из лаборатории в Ухане в Китае. В свою очередь Пекин выступил с обвинениями в адрес Вашингтона, связывая США с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Александра Вишнякова
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