В РФ выявлено 4 случая заражения новым вариантом коронавируса NB.1.8.1
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В России выявлено четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По её словам, геновариант коронавируса NВ. 1.8.1 появился в январе 2025 года в Китае, затем распространился на страны Азии, Индию, а также в США.
«На сегодняшний день мы выявили его в Российской Федерации, зарегистрировано четыре случая инфицирования этим новым геновариантом коронавируса. Хочу сказать, что это определенную настороженность должно вызывать», — сказала Попова.
Напомним, ранее Белый дом заявил, что у США есть неоспоримые доказательства искусственного происхождения коронавируса. Власти Штатов, приводя пять аргументов в поддержку своей теории, считают, что пандемия CoViD-19 началась в результате утечки из лаборатории в Ухане в Китае. В свою очередь Пекин выступил с обвинениями в адрес Вашингтона, связывая США с распространением коронавируса SARS-CoV-2.