В РФ выявлено 4 случая заражения новым вариантом коронавируса NB.1.8.1

В России выявлено четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, геновариант коронавируса NВ. 1.8.1 появился в январе 2025 года в Китае, затем распространился на страны Азии, Индию, а также в США.

«На сегодняшний день мы выявили его в Российской Федерации, зарегистрировано четыре случая инфицирования этим новым геновариантом коронавируса. Хочу сказать, что это определенную настороженность должно вызывать», — сказала Попова.