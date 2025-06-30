Учёные предупреждают: найден вирус, способный повторить путь COVID-19

В организме японской летучей мыши — нетопыря-карлика — обнаружен новый коронавирус HKU5-CoV-2. Учёные не исключают, что вирус может передаваться человеку — как напрямую, так и через промежуточного носителя. Среди возможных симптомов — сильный кашель, пневмония, а в тяжёлых случаях — дыхательная и почечная недостаточность.

Как пишет South China Morning Post, исследование проводилось в Уханьском институте вирусологии — том самом, который ранее оказался в центре скандала вокруг происхождения COVID-19. Пока вирус способен заражать только клетки летучих мышей. Однако, по словам профессора вирусологии Университета штата Вашингтон Майкла Летко, достаточно одного изменения в структуре белка вируса, чтобы он стал опасен и для человека.

HKU5-CoV-2 относится к тому же семейству коронавирусов, что и возбудитель ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Учёные отмечают: у него может быть более широкий спектр потенциальных хозяев и высокий риск межвидовой передачи, хотя заразность ниже, чем у COVID-19.

Пока поводов для паники нет — реальной угрозы пандемии учёные не видят. Однако опасения вызывает возможность распространения вируса через торговлю дикими животными на китайских рынках.