В Японии узнали, где в теле человека «прячется» долгий ковид и научились его «вышлифовывать»

Японские ученые обнаружили, что коронавирус может сохраняться в эпифаринксе, вызывая симптомы длительного ковида. Об этом в интервью рассказала вирусолог Светлана Протасова.

Исследователи установили, что остаточная вирусная РНК способна сохраняться в верхнем отделе глотки более шести месяцев, поддерживая хроническое воспаление. Это объясняет такие симптомы длительного ковида, как усталость, кашель и когнитивные нарушения.

«Верхняя часть глотки выстлана мерцательным эпителием, подобно носовой полости, и служит важной мишенью для разных вирусных инфекций верхних дыхательных путей. По мнению учёных, эпифаринкс играет ключевую роль в развитии CoViD-19 из-за того, что в его эпителии находится очень много вирусных факторов проникновения», — объяснила эксперт в беседе с RuNews24.ru.

Для решения проблемы японские специалисты предложили метод эпифарингеальной абразивной терапии с использованием 1% раствора хлорида цинка. Процедура, проводимая под эндоскопическим контролем, позволяет механически, словно шлифовальной шкуркой, удалить повреждённые вирусом клетки эпителия. Лечение проводится раз в неделю в течение трёх месяцев и показало значительное улучшение состояния пациентов.

Вирусолог предупредила, что хлорид цинка является токсичным веществом и его применение возможно только под наблюдением врача. Особую опасность представляет способность коронавируса изменять работу иммунных клеток, превращая нейтрофилы в подавители иммунного ответа. Это открытие объясняет случаи тяжёлого течения болезни даже после исчезновения основных симптомов.

В настоящее время метод проходит клинические испытания в нескольких медицинских центрах Японии. По предварительным данным, терапия помогает 31-69% пациентов с длительным ковидом. Протасова подчеркнула, что любое лечение должно назначаться врачом, а самолечение может быть опасным для здоровья.