У умершей в самолёте россиянки было осложнение на сердце после CoViD-19

Мать троих детей, которая скончалась в самолёте во время рейса из Екатеринбурга в Сочи, страдала от сердечной недостаточности после болезни. Женщина перенесла коронавирус, после которого появились осложнения, рассказала свекровь Анны.

«У Ани после ковида осложнение на сердце. Она два раза в Москве лечилась. Нынче у них были куплены путёвки, отель забронирован, они летели с детьми отдыхать. Видимо, это осложнение и стало причиной [смерти]», — приводит слова свекрови URA.ru.

У Анны остались две дочери 20 и 14 лет и восьмилетний сын. Она летела в отпуск с младшим и средним ребёнком. После трагедии дети остались в Сочи, чтобы встретиться с представителями авиакомпании. Детей перевели на рейс до Екатеринбурга, а муж Анны направился в Казахстан. Там осталось тело его жены, и мужчине необходимо решить вопрос о транспортировке.