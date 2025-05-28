Убитый горем муж рассказал, как пытались спасти его жену, скончавшуюся на борту самолёта

Экипаж и пассажиры рейса Екатеринбург — Сочи на протяжении часа пытались реанимировать погибшую на борту пассажирку Анну путём непрямого массажа сердца. Об этом рассказал её супруг Вячеслав.

«Экипаж и пассажиры безостановочно, 58 минут, делали Ане непрямой массаж сердца. Там был кислородный баллон и всё остальное. В салоне оказались реанимационная медсестра и ребята, которые прошли подготовку по оказанию первой помощи и умеют это делать. Они все помогали. Нареканий и претензий к бортпроводникам у меня нет», — поделился муж в беседе с URA.ru.

42-летняя Анна почувствовала резкое ухудшение самочувствия, когда самолёт находился над территорией Казахстана. По предварительным данным, у женщины возникли осложнения на сердце после перенесённого коронавируса. Командир воздушного судна подал сигнал бедствия и зашёл на экстренную посадку в Актобе, но к моменту приземления пассажирка была мертва.

Вячеслав, летевший вместе с женой и тремя детьми (20, 14 и 8 лет) в долгожданный отпуск, рассказал журналистам, что они были вместе более 20 лет. Собеседник агентства рассказал, что его супруга работала бухгалтером и была хорошим, светлым и добрым человеком, он её очень любил. Особенно тяжело мужчине осознавать, что дети стали свидетелями смерти матери.

В настоящее время тело Анны находится в морге Актобе. Местные власти оказали семье помощь в организации транспортировки останков в Россию. Вячеславу предстоит приехать в Казахстан для оформления необходимых документов.