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23 мая, 08:30

Сердце 10-летнего мальчика не выдержало тренировки по борьбе, он трагически умер в больнице

В Дагестане 10-летний мальчик умер в больнице после тренировки по вольной борьбе

Исламдин С. Обложка © VK / Голос Дагестана

Исламдин С. Обложка © VK / Голос Дагестана

В Дагестане во время тренировки по вольной борьбе 10-летнему мальчику стало плохо. Исламдина С. доставили в больницу Махачкалы, однако врачам не удалось его спасти, и 21 мая он скончался. Трагедию подтвердило Минспорта Дагестана в Telegram.

Исламдин занимался в детско-юношеской спортивной школе села Бабаюрт. Как выяснилось позже, у него были серьёзные проблемы со здоровьем. Конкретные причины смерти ребёнка на данный момент неизвестны. Их предстоит выяснить. В ведомстве выразили соболезнования семье ребёнка.

«Уважаемые родители! Регулярно обследуйте своих детей в медицинских учреждениях. Своевременное выявление и лечение заболеваний сводит к минимуму риски для здоровья вашего ребёнка», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Москве на 65 году жизни умер Титулованный советский и российский боксёр Павел Котов, ему стало плохо прямо на тренировке. Трагедия произошла в спорткомплексе «Крылья Советов». По предварительным данным, причиной гибели стал сердечный приступ.

Наталья Афонина
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