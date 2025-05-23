Сердце 10-летнего мальчика не выдержало тренировки по борьбе, он трагически умер в больнице

В Дагестане во время тренировки по вольной борьбе 10-летнему мальчику стало плохо. Исламдина С. доставили в больницу Махачкалы, однако врачам не удалось его спасти, и 21 мая он скончался. Трагедию подтвердило Минспорта Дагестана в Telegram.

Исламдин занимался в детско-юношеской спортивной школе села Бабаюрт. Как выяснилось позже, у него были серьёзные проблемы со здоровьем. Конкретные причины смерти ребёнка на данный момент неизвестны. Их предстоит выяснить. В ведомстве выразили соболезнования семье ребёнка.

«Уважаемые родители! Регулярно обследуйте своих детей в медицинских учреждениях. Своевременное выявление и лечение заболеваний сводит к минимуму риски для здоровья вашего ребёнка», — говорится в сообщении.