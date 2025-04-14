Юный футболист «Ротора» умер после тренировки, сидя за компьютером

По данным SHOT , подростку внезапно стало плохо, и, несмотря на скорую помощь, спасти его не смогли — сердце остановилось. Максим, недавно дебютировавший в Южной лиге за МФК «Родина» в матче против «Каустика», мечтал о футбольной карьере.

Теннисистка потеряла сознание во время матча и покинула корт в инвалидном кресле

Теннисистка потеряла сознание во время матча и покинула корт в инвалидном кресле

Ранее стало известно о кончине Андрея Мартемьянова, бывшего тренера хоккейных клубов «Амур», «Сибирь» и «Автомобилист». Ему был 61 год. Смерть спортсмена наступила в результате остановки сердца в его квартире в Екатеринбурге, где в этот момент находились его близкие.