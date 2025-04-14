Юный футболист «Ротора» умер после тренировки, сидя за компьютером
SHOT: 16-летний футболист «Ротора» Семёнов умер после тренировки
16-летний футболист «Ротора» Семёнов. Обложка © SHOT
16-летний Максим Семёнов, игрок волгоградского «Ротора», погиб в квартире, едва успев включить компьютер после тренировки.
По данным SHOT, подростку внезапно стало плохо, и, несмотря на скорую помощь, спасти его не смогли — сердце остановилось. Максим, недавно дебютировавший в Южной лиге за МФК «Родина» в матче против «Каустика», мечтал о футбольной карьере.
Ранее стало известно о кончине Андрея Мартемьянова, бывшего тренера хоккейных клубов «Амур», «Сибирь» и «Автомобилист». Ему был 61 год. Смерть спортсмена наступила в результате остановки сердца в его квартире в Екатеринбурге, где в этот момент находились его близкие.