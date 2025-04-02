Теннисистка потеряла сознание во время матча и покинула корт в инвалидном кресле
Британская теннисистка Джонс упала в обморок во время матча
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24-летняя британская теннисистка Франческа Джонс потеряла сознание во время матча на турнире в Боготе, Колумбия, и была вынуждена покинуть корт на инвалидном кресле. Джонс, занимающая 129-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сражалась с аргентинкой Хулией Риерой. Стоит отметить, что Джонс родилась без двух пальцев на руках и трех на ногах из-за редкого заболевания.
В третьем сете, при счете 5:3 в пользу Риеры, спортсменка упала на корт во время подачи. Ей была оказана неотложная медицинская помощь, после чего она была помещена в кресло в бессознательном состоянии.
Ранее Life.ru сообщал, что нигерийский боксёр, проигравший пять боёв в России, внезапно умер после поединка. В конце третьего раунда спортсмен потерял сознание, и врачи срочно оказали ему помощь, после чего доставили в больницу. К сожалению, через полчаса он скончался.