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31 марта, 14:52

Нигерийский боксёр, проигравший пять боёв в России, внезапно умер после поединка

Боксёр Оланреваджу скоропостижно умер в возрасте 40 лет после боя в Гане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Rodriguez Garriga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Rodriguez Garriga

Нигерийский боксер Габриэль Олувасегун Оланреваджу скоропостижно скончался в возрасте 40 лет. Как сообщает «Би-би-си», всё случилось вскоре после боя в Аккре (Гана). В конце третьего раунда спортсмен потерял сознание, и врачи срочно оказали ему помощь, после чего доставили в больницу. К сожалению, через полчаса он скончался.

В своей профессиональной карьере Оланреваджу провел 24 боя, в которых одержал 13 побед и потерпел 8 поражений. Два поединка закончились вничью. Кроме того, он провел пять боев в России, все из которых завершились для него неудачей.

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А ранее титулованный советский и российский боксёр Павел Котов скоропостижно скончался на западе Москвы. Мастеру спорта СССР было всего 64 года.

Марина Фещенко
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