Нигерийский боксёр, проигравший пять боёв в России, внезапно умер после поединка

Нигерийский боксер Габриэль Олувасегун Оланреваджу скоропостижно скончался в возрасте 40 лет. Как сообщает «Би-би-си», всё случилось вскоре после боя в Аккре (Гана). В конце третьего раунда спортсмен потерял сознание, и врачи срочно оказали ему помощь, после чего доставили в больницу. К сожалению, через полчаса он скончался.

В своей профессиональной карьере Оланреваджу провел 24 боя, в которых одержал 13 побед и потерпел 8 поражений. Два поединка закончились вничью. Кроме того, он провел пять боев в России, все из которых завершились для него неудачей.