Свидетели рассказали о шокирующих деталях смерти Диего Марадоны
Полицейские на суде заявили об удивлении при виде тела Марадоны
Диего Марадона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / emipress
В Аргентине продолжаются судебные разбирательства по делу, связанному с трагической кончиной легендарного футболиста Диего Марадоны. Первые свидетели, давшие показания в суде, раскрыли шокирующие подробности о последних днях жизни спортсмена и состоянии его тела, сообщает телеканал TN.
Полицейский Лукас Фариас, один из первых, кто прибыл на место происшествия, сообщил, что живот Марадоны был сильно вздут и выглядел так, будто мог разорваться в любой момент. Он выразил удивление тем, в каком состоянии находился знаменитый футболист.
Адвокат семьи Марадоны утверждает, что медицинский персонал, отвечающий за наблюдение за состоянием спортсмена, находился на втором этаже и не смог оперативно отреагировать на его жалобы. Кроме того, в доме царили беспорядок и антисанитарные условия.
Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. Чемпиону мира было 60 лет. Причиной смерти аргентинского нападающего назвали острую сердечную недостаточность.