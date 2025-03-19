Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 02:04

Свидетели рассказали о шокирующих деталях смерти Диего Марадоны

Полицейские на суде заявили об удивлении при виде тела Марадоны

Диего Марадона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / emipress

Диего Марадона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / emipress

В Аргентине продолжаются судебные разбирательства по делу, связанному с трагической кончиной легендарного футболиста Диего Марадоны. Первые свидетели, давшие показания в суде, раскрыли шокирующие подробности о последних днях жизни спортсмена и состоянии его тела, сообщает телеканал TN.

Полицейский Лукас Фариас, один из первых, кто прибыл на место происшествия, сообщил, что живот Марадоны был сильно вздут и выглядел так, будто мог разорваться в любой момент. Он выразил удивление тем, в каком состоянии находился знаменитый футболист.

Адвокат семьи Марадоны утверждает, что медицинский персонал, отвечающий за наблюдение за состоянием спортсмена, находился на втором этаже и не смог оперативно отреагировать на его жалобы. Кроме того, в доме царили беспорядок и антисанитарные условия.

Болгарский клуб почтил минутой молчания память живого игрока и шокировал его жену
Болгарский клуб почтил минутой молчания память живого игрока и шокировал его жену

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. Чемпиону мира было 60 лет. Причиной смерти аргентинского нападающего назвали острую сердечную недостаточность.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Диего Марадона
  • Аргентина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar