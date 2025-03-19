Свидетели рассказали о шокирующих деталях смерти Диего Марадоны

В Аргентине продолжаются судебные разбирательства по делу, связанному с трагической кончиной легендарного футболиста Диего Марадоны. Первые свидетели, давшие показания в суде, раскрыли шокирующие подробности о последних днях жизни спортсмена и состоянии его тела, сообщает телеканал TN.

Полицейский Лукас Фариас, один из первых, кто прибыл на место происшествия, сообщил, что живот Марадоны был сильно вздут и выглядел так, будто мог разорваться в любой момент. Он выразил удивление тем, в каком состоянии находился знаменитый футболист.

Адвокат семьи Марадоны утверждает, что медицинский персонал, отвечающий за наблюдение за состоянием спортсмена, находился на втором этаже и не смог оперативно отреагировать на его жалобы. Кроме того, в доме царили беспорядок и антисанитарные условия.