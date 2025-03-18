Болгарский клуб почтил минутой молчания память живого игрока и шокировал его жену

В Болгарии перед матчем 25-го тура национального чемпионата между «Ардой» и «Левски» (1:1) почтили память бывшего игрока хозяев Петко Ганчева. Всё бы ничего, но 79-летний экс-футболист оказался жив.

Футболисты обеих команд перед началом игры собрались на поле и склонили головы в память о Ганчеве. Вскоре после этого клуб узнал, что Ганчев жив. Арда» принесла извинения в связи с этим конфузом.

«Руководство ФК «Арда» приносит свои извинения Петко Ганчеву и его семье после получения неверной информации о его смерти. Мы желаем Петко долгих лет жизни и крепкого здоровья», — говорится в сообщении клуба, опубликованном на официальной странице в соцсетях.

Ганчев выступал за «Арду» в середине прошлого века. Он отыграл за клуб пять лет и забил 120 голов, а затем работал помощником тренера. Сейчас мужчина живёт с женой в деревне. В разговоре с порталом Blitz он отметил, что всегда смотрим матчи своего клуба по телевизору, однако на игру с «Левски» опоздал на десять минут.