Бывший футболист мадридского «Реала» Хавьер Дорадо скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Дорадо является воспитанником «Реала», он выступал за команду с 1999 по 2000 год и стал победителем Лиги чемпионов. Также он играл за «Райо Вальекано», «Саламанку», «Мальорку», «Спортинг» (Хихон) и «Атлетико Балеарес». Два года назад у футболиста случился рецидив рака, он ждал новой пересадки костного мозга.

«Реал Мадрид» хотел бы выразить свои соболезнования и сочувствие его семье, товарищам по команде, всем его близким и всем клубам, в которых он играл», — говорится в заявлении клуба.