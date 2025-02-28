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27 февраля, 22:06

Бывший футболист мадридского «Реала» Хавьер Дорадо скончался в возрасте 48 лет

Хавьер Дорадо. Обложка © realmadrid.com

Хавьер Дорадо. Обложка © realmadrid.com

Бывший футболист мадридского «Реала» Хавьер Дорадо скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Дорадо является воспитанником «Реала», он выступал за команду с 1999 по 2000 год и стал победителем Лиги чемпионов. Также он играл за «Райо Вальекано», «Саламанку», «Мальорку», «Спортинг» (Хихон) и «Атлетико Балеарес». Два года назад у футболиста случился рецидив рака, он ждал новой пересадки костного мозга.

«Реал Мадрид» хотел бы выразить свои соболезнования и сочувствие его семье, товарищам по команде, всем его близким и всем клубам, в которых он играл», — говорится в заявлении клуба.

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Ранее у 18-летнего футболиста из Китая умер мозг после удара коленом в голову во время матча. Юноше диагностировали значительное внутричерепное кровотечение, что сильно ухудшило прогноз на восстановление.

Артём Гапоненко
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