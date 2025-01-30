Бывший хоккеист сборной Германии Тобиас Эдер скончался в 26 лет от рака
Тобиас Эдер. Обложка © Х / Blick Sport
Бывший нападающий сборной Германии по хоккею Тобиас Эдер скончался в возрасте 26 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте клуба «Айсберен», за который выступал хоккеист.
Эдер представлял сборную Германии на различных уровнях, включая взрослую команду. На чемпионате мира 2024 года хоккеист провёл три матча и отметился одной забитой шайбой.
По данным The Hockey News, спортсмен умер от осложнений, вызванных раком. Злокачественная опухоль была обнаружена у хоккеиста в августе прошлого года во время медосмотра.
Ранее основатель одной из самых успешных любительских команд по хоккею «Сталкер» Алексей Зайцев умер в Москве. В клубе рассказали, что его не стало 10 января. Зайцев выступал за юношеские команды ЦСКА и «Динамо», играл вместе с Павлом Буре, Сергеем Зубовым, Алексеем Жамновым, Александром Могильным.