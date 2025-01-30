Бывший хоккеист сборной Германии Тобиас Эдер скончался в 26 лет от рака

Бывший нападающий сборной Германии по хоккею Тобиас Эдер скончался в возрасте 26 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте клуба «Айсберен», за который выступал хоккеист.

Эдер представлял сборную Германии на различных уровнях, включая взрослую команду. На чемпионате мира 2024 года хоккеист провёл три матча и отметился одной забитой шайбой.

По данным The Hockey News, спортсмен умер от осложнений, вызванных раком. Злокачественная опухоль была обнаружена у хоккеиста в августе прошлого года во время медосмотра.