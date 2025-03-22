Легенда московского бокса умер прямо во время тренировки

Титулованный советский и российский боксёр Павел Котов скоропостижно скончался на западе Москвы 21 марта. Мастеру спорта СССР было всего 64 года, сообщила Федерация бокса РФ.

По данным сайта MK.Ru, спортсмена не стало прямо во время пятничной тренировки. Трагедия произошла в стенах спорткомплекса «Крылья Советов». Вечером Котову внезапно стало плохо, и он потерял сознание. К сожалению, спасти его не удалось. Предполагается, что причиной смерти стал сердечный приступ.