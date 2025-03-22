Легенда московского бокса умер прямо во время тренировки
Трёхкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов умер на тренировке в 64 года
Павел Котов. Обложка © Telegram / Федерация бокса г. Москвы
Титулованный советский и российский боксёр Павел Котов скоропостижно скончался на западе Москвы 21 марта. Мастеру спорта СССР было всего 64 года, сообщила Федерация бокса РФ.
По данным сайта MK.Ru, спортсмена не стало прямо во время пятничной тренировки. Трагедия произошла в стенах спорткомплекса «Крылья Советов». Вечером Котову внезапно стало плохо, и он потерял сознание. К сожалению, спасти его не удалось. Предполагается, что причиной смерти стал сердечный приступ.
Ранее стало известно о внезапной смерти 35-летнего обладателя Кубка Гагарина Фёдора Малыхина. Тело экс-игрока КХЛ обнаружили в его квартире. Причиной трагедии стала остановка сердца.