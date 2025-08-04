Учёные выяснили, что огромное число людей погибли в пандемию вовсе не от ковида

Главную угрозу для тяжелобольных в период пандемии коронавируса составлял не сам вирус, а сопутствующие бактериальные инфекции, развивавшиеся во время терапии. Об этом говорится в материале издания Science Alert.

В ходе исследования был проведён анализ медицинских данных свыше 500 пациентов с тяжёлыми формами пневмонии и дыхательной недостаточностью, из которых 190 были инфицированы коронавирусом. С помощью нейросетей специалисты выделили группы выживших и погибших, а также состояние и причины смерти. Как оказалось, в большинстве случаев смерть наступала вовсе не от цитокинового шторма, который ранее считался основной угрозой осложнения.

Результаты исследования показали, что зачастую люди умирали из-за вентилятор-ассоциированной пневмонии. Эта инфекция возникала у тех, кто находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Данное осложнение трудно поддаётся диагностике, а существующие способы обнаружения недостаточно эффективны, отмечают эксперты.