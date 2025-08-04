Учёные выяснили, что огромное число людей погибли в пандемию вовсе не от ковида
Science Alert: Множество пациентов в период пандемии умирали не из-за CoViD-19
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Главную угрозу для тяжелобольных в период пандемии коронавируса составлял не сам вирус, а сопутствующие бактериальные инфекции, развивавшиеся во время терапии. Об этом говорится в материале издания Science Alert.
В ходе исследования был проведён анализ медицинских данных свыше 500 пациентов с тяжёлыми формами пневмонии и дыхательной недостаточностью, из которых 190 были инфицированы коронавирусом. С помощью нейросетей специалисты выделили группы выживших и погибших, а также состояние и причины смерти. Как оказалось, в большинстве случаев смерть наступала вовсе не от цитокинового шторма, который ранее считался основной угрозой осложнения.
Результаты исследования показали, что зачастую люди умирали из-за вентилятор-ассоциированной пневмонии. Эта инфекция возникала у тех, кто находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Данное осложнение трудно поддаётся диагностике, а существующие способы обнаружения недостаточно эффективны, отмечают эксперты.
Ранее врач-терапевт Филипп Кузьменко сообщил, что новая мутация коронавируса «стратус» отличается высокой заразностью. По симптомам этот штамм напоминает обычную простуду, однако от него нельзя защититься с помощью масок. По словам эксперта, в группу риска входят пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями лёгких, онкологическими заболеваниями и иммунодефицитами.