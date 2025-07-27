«Маски бесполезны»: Россиянам назвали способы защиты от заразного штамма «стратус»

Новая мутация коронавируса «стратус» отличается высокой заразностью. По симптомам этот штамм напоминает обычную простуду, однако от него нельзя защититься с помощью масок и противовирусных препаратов, предупредил врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко.

Тем не менее он призвал россиян паниковать и продолжать жить обычной жизнью. По словам эксперта, в группу риска входят пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями лёгких, онкологическими заболеваниями и иммунодефицитами. Собеседник радио Sputnik посоветовал при появлении симптомов недуга оставаться дома и вызвать врача. Обычно через 7–10 дней человек считается выздоровевшим и уже не представляет опасности для окружающих.

«Маски — бесполезны, противовирусные — бесполезны. Полезно только мытьё рук и стараться не трогать лицо руками на улице. Ну и понятно, что не контактировать с больными», — заключил врач.