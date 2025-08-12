Названы сроки новой волны коронавируса в России

Коронавирус не имеет ярко выраженной сезонности, однако следующая значительная волна заболеваемости может начаться к концу осени или в начале зимы 2025 года. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» озвучил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков.

По его словам, рост числа случаев COVID-19 будет зависеть от появления новых штаммов и снижения коллективного иммунитета. При этом многие переносят болезнь в лёгкой форме и не обращаются за медицинской помощью, что осложняет прогнозы.

Поздняков напомнил, что пик заболеваемости ОРВИ традиционно приходится на осень, когда дети возвращаются в школы, а взрослые — на работу. Сезон гриппа в 2025–2026 годах, по его словам, будет вызван привычными штаммами H1N1 и H3N2, подъём ожидается с октября по декабрь, а следующий всплеск — весной 2026 года.

В качестве профилактики врач рекомендовал сделать прививку от гриппа в сентябре — начале октября, избегать мест массового скопления людей, при необходимости использовать маски и респираторы, а также поддерживать иммунитет с помощью правильного питания, сна и снижения стресса.