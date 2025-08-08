До 100 тысяч рублей: Какие вещи из СССР продаются за баснословные суммы, и они точно есть у вас дома

Бабушкин сервантик, дедушкин чемодан на антресолях, старые коробки с «хламом» — всё это может оказаться настоящим сокровищем. Пока одни безжалостно избавляются от советского наследства, другие зарабатывают на нём приличные деньги. Мировая мода на винтаж и ностальгию по ушедшей эпохе превратила обычные предметы советского быта в объекты охоты коллекционеров и дизайнеров.

5 советских вещей, которые стоят целое состояние

Рынок антиквариата переживает настоящий бум — и советские вещи занимают в нём особое место. То, что раньше пылилось в углу как напоминание о Совке, теперь гордо красуется в модных интерьерах и продаётся за суммы, способные удивить даже скептиков. «Многие предметы, незаслуженно считающиеся пережитком прошлого, в современном мире представляют собой большую ценность — и не только с точки зрения богатой истории», — объясняет Регина ван Влит, антиквар и эксперт по историческому декору, основательница проекта Gina Decor.

Хрустальные бокалы — новый символ изысканности

Фото © «Шедеврум»

Когда-то каждая советская семья считала своим долгом припрятать в серванте набор хрустальных бокалов «для особых случаев». Эти «особые случаи» наступали крайне редко, поэтому хрусталь годами стоял нетронутый, покрываясь пылью и ожидая своего звёздного часа. Сегодня этот час пробил! Современные ценители винтажа готовы платить от пяти до 30 тысяч рублей за полный набор советского хрусталя, особенно если речь идёт об изделиях Гусевского или Ленинградского заводов.

«В СССР набор хрустальных бокалов считался «дежурным» и традиционным презентом на различные торжества. Свадьбы, юбилеи, дни рождения — ни одно мероприятие не обходилось без самого универсального подарка», — рассказывает эксперт. Дизайнеры интерьеров используют советский хрусталь для создания атмосферы «тихой роскоши», которая сейчас в тренде. Тяжёлые, качественно сделанные бокалы с характерными гранями и узорами стали настоящим хитом среди молодёжи, открывающей для себя красоту прошлого.

Виниловые проигрыватели — звёзды ретроинтерьеров

Фото © «Шедеврум»

Советские проигрыватели «Арктур», «Вега» или «Электроника» превратились из музейных экспонатов в стильные арт-объекты стоимостью от 15 до 80 тысяч рублей. Винил переживает второе рождение по всему миру — и советские проигрыватели в этом тренде занимают особое место благодаря своему брутальному дизайну и отличному качеству сборки. Молодые коллекционеры винила готовы переплачивать именно за советские модели, считая их более «аутентичными» и стильными, чем современные аналоги. Даже нерабочие экземпляры пользуются спросом у дизайнеров интерьеров, которые используют их как декоративные элементы в стиле «индустриальный винтаж». Некоторые умельцы переделывают старые проигрыватели в современные bluetooth-колонки, сохраняя внешний вид, но добавляя функциональность.

Фарфоровые статуэтки и сервизы — охота коллекционеров

Фото © «Шедеврум»

Советский фарфор — это отдельная вселенная для коллекционеров, готовых выложить от трёх до 100 тысяч рублей за редкие экземпляры. Дулёвский фарфор, Ленинградский фарфоровый завод имени Ломоносова, статуэтки заводов в Конакове — всё это сегодня продаётся на аукционах по цене произведений искусства.

«Сейчас поклонники винтажа буквально охотятся за старинными фарфоровыми статуэтками или сервизами. Если на них присутствуют авторские подписи или золотые орнаменты — вам повезло стать обладателем редкого экземпляра», — поясняет антиквар. Особенно ценятся статуэтки балерин, спортсменов, животных и сервизы с золотым орнаментом. Парадокс, но чем более «советским» и идеологически окрашенным выглядит предмет, тем больше он стоит сегодня. Статуэтки пионеров, рабочих, колхозниц — всё это вызывает живой интерес у западных коллекционеров, для которых советская эстетика экзотична и притягательна.

Эмалированная посуда — деревенский шик за городские деньги

Фото © «Шедеврум»

Цветные эмалированные кастрюли, чайники и тазы Лысьвенского завода когда-то были обычным атрибутом каждой советской кухни. Сейчас эта простая посуда продаётся в антикварных лавках по цене современной дизайнерской керамики — от двух до 15 тысяч рублей за комплект. Мода на «деревенский шик» и экологичность сделала эмалированную посуду символом уютного дома и связи с природой. Блогеры выкладывают фото своих завтраков в советских мисках, а рестораторы используют эмалированную посуду для подачи блюд в стиле «бабушкиной кухни».

«Сейчас эмалированная цветная посуда, которая когда-то изготавливалась на Лысьвенском заводе, — это наглядное отражение деревенского шика, ставшего весьма популярным направлением в интерьере», — отмечает эксперт. Особенно ценятся редкие расцветки и крупные предметы — тазы, вёдра, большие кастрюли, которые сегодня используют как кашпо для растений или элементы декора.

Бронзовые светильники — винтажная роскошь

Фото © «Шедеврум»

Советские бронзовые светильники и люстры превратились в предмет вожделения дизайнеров и владельцев элитного жилья. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей и могут доходить до нескольких сотен тысяч за особо редкие модели. Качество литья, патина времени, массивность конструкций — всё это делает советские светильники желанными объектами для создания интерьеров в стиле «индустриальная роскошь». Особенно ценятся светильники из общественных зданий — театров, музеев, санаториев. Их монументальность и театральность идеально вписываются в современные лофты и просторные квартиры. Некоторые модели, выпущенные ограниченными тиражами для правительственных дач или престижных объектов, продаются на аукционах как настоящие раритеты.