Дронить, мемить, рофлить: Профессор МГУ предложила осовременить русский язык актуальными глаголами

Появление в русском языке неологизмов вроде «пауэрбанк», «личка», «движуха», — это закономерный процесс, отражающий динамику современной жизни. Об этом в беседе с Life.ru рассказала доктор филологических наук, профессор МГУ Ирина Карабулатова. По её словам, лексика всегда реагирует на технологические изменения, социальные тренды и культурные явления, а закрепление слов в словаре означает, что они прочно вошли в повседневную речь.

Среди слов, которые, по мнению филолога, могут быть официально зафиксированы в ближайшие годы:

Технологии и гаджеты: «крипта» (криптовалюта), «зум» (Zoom-конференция), «дронить» (летать на дроне), «гуглить» (искать в интернете).

Соцсети и интернет-культура: «мемить» (создавать мемы), «хайп» (шумиха), «кринж» (неловкость), «рофлить» (смеяться).

Быт и повседневность: «фудшеринг» (спасение еды от утилизации), «коворкинг» (рабочее пространство), «пандемичка» (пандемия COVID-19).

Политика и общество: «ковид-диссидент» (отрицатель пандемии), «отмена» (кэнселинг), «диджитал-кочевник» (удалённый работник, путешествующий по миру).

Развитие языка — это живой процесс. Ввод новых слов помогает лучше понять современность и адаптировать язык к новым условиям. Предложенные мной неологизмы отражают актуальные тренды: цифровизацию, социальные изменения, экологические вызовы. Их закрепление в словаре поможет сделать язык более богатым и точным инструментом коммуникации в быстро меняющемся мире. Профессор МГУ Ирина Карабулатова