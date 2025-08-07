Встреча Путина и Трампа
7 августа, 19:58

«Тиктокер», «личка» и «движуха»: Орфографический словарь РАН пополнился зумерскими словами

В орфографический словарь Российской академии наук добавили 657 новых слов

В орфографический словарь Российской академии наук добавили 657 новых слов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GNT STUDIO

Орфографический словарь Российской академии наук (РАН) пополнился 657 новыми словами. Среди них — как современный молодёжный сленг («тиктокер», «пауэрбанк», «смузи», «раф», «личка», «движуха»), так и термины, отражающие актуальные события («беспилотник», «оперштаб»).

Эти изменения фиксируют эволюцию языка, включая как разговорные выражения, так и профессиональную лексику. Новые слова имеют примечание «добавление 2025».

Россиянку оштрафовали за слово «хохлы» в домовом чате
Россиянку оштрафовали за слово «хохлы» в домовом чате

Ранее Life.ru сообщал, что Роскомнадзор прояснил список нецензурной лексики, запрещённой в средствах массовой информации. По-прежнему под запретом остаётся употребление четырёх корней, начинающихся на буквы «х», «п», «е» и «б». Остальные ругательства, хотя и считаются грубыми, не подлежат строгому запрету.

