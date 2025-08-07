«Тиктокер», «личка» и «движуха»: Орфографический словарь РАН пополнился зумерскими словами

Орфографический словарь Российской академии наук (РАН) пополнился 657 новыми словами. Среди них — как современный молодёжный сленг («тиктокер», «пауэрбанк», «смузи», «раф», «личка», «движуха»), так и термины, отражающие актуальные события («беспилотник», «оперштаб»).

Эти изменения фиксируют эволюцию языка, включая как разговорные выражения, так и профессиональную лексику. Новые слова имеют примечание «добавление 2025».