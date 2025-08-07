Россиянку оштрафовали за слово «хохлы» в домовом чате

Российский суд впервые признал слово «хохол» оскорбительным и разжигающим ненависть к украинцам. Решение было опубликовано на официальном сайте суда.

По данным издания, конфликт произошёл в домовом чате Улан-Удэ, где местная жительница оскорбила соседа, назвав его «хохлом» из-за фамилии, оканчивающейся на «о». Мужчина подал иск, а лингвистическая экспертиза подтвердила, что слова женщины содержали унизительную оценку по национальному признаку. В итоге суд оштрафовал её на 10 тысяч рублей за оскорбление.

«Всё говно заканчивается на «о», вы все хохлы подлые, у тебя в крови всё исподтишка делать» — цитируется сообщение обвиняемой на сайте.