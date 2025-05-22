В Перми хам-начальник публично унизил сотрудника из-за вымышленных взяток
В Перми суд наказал начальника фирмы, оскорбившего подчинённого при коллегах
Ссора начальника с подчинённым. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В Перми суд наказал хамоватого начальника фирмы, обматерившего подчинённого. Руководитель обругал своего сотрудника за получение взяток, которых тот не брал, сообщает URA.ru со ссылкой на решение суда.
Согласно документу, начальник одной из компаний публично оскорбил своего сотрудника за якобы получение взяток в виде алкоголя и еды. Это был уже не первый подобный инцидент. Работник, занимающийся вывозом мусора, посчитал себя оскорблённым и обратился в суд.
В ходе судебного разбирательства были рассмотрены все обстоятельства дела, опрошены свидетели и изучены материалы. В результате было принято решение о том, что руководитель должен выплатить своему подчинённому 25 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.
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