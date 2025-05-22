В Перми хам-начальник публично унизил сотрудника из-за вымышленных взяток

В Перми суд наказал хамоватого начальника фирмы, обматерившего подчинённого. Руководитель обругал своего сотрудника за получение взяток, которых тот не брал, сообщает URA.ru со ссылкой на решение суда.

Согласно документу, начальник одной из компаний публично оскорбил своего сотрудника за якобы получение взяток в виде алкоголя и еды. Это был уже не первый подобный инцидент. Работник, занимающийся вывозом мусора, посчитал себя оскорблённым и обратился в суд.