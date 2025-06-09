Роскомнадзор разрешил слово «жопа»

Роскомнадзор внёс ясность в перечень нецензурных слов, запрещённых в СМИ. Так, под запретом, как и раньше, остаётся использование четырёх корней на «х», «п», «е» и «б». Другие матерные слова являются хоть и бранными, но не табуированными, к примеру, «говно», «жопа», «мудак». Об этом «Ленте.ру» рассказали в самом ведомстве, комментируя информацию из нового «Толкового словаря государственного языка Российской Федерации».

Споры в обществе вызвало непонимание ряда положений словаря, выпущенного в апреле 2025 года. В частности в тексте перечисляются 14 корней нецензурных слов, среди которых есть 4, давно находящихся под запретом. Некоторые специалисты решили, что речь идёт о расширении списка запрещённых к употреблению слов. Однако это не так. В Роскомнадзоре пояснили, что есть грубая, вульгарная, матерная лексика, но с точки зрения русского языка, её нельзя относить к категории нецензурной брани. И только четыре слова и производные от них составляют данную категорию, находясь под полным запретом к употреблению.

«К нецензурным словам и выражениям относятся четыре общеизвестных слова, начинающихся на «х», «п», «е», «б», а также образованные от них слова и выражения, содержащие в своём составе данные корни. В специальных словарях русского языка такие слова помечены маркерами «нецензурное», «обсценное», «табу», — уточнили в ведомстве.