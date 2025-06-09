Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 10:59

Роскомнадзор разрешил слово «жопа»

Роскомнадзор опроверг расширение списка запрещённых в СМИ нецензурных слов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Роскомнадзор внёс ясность в перечень нецензурных слов, запрещённых в СМИ. Так, под запретом, как и раньше, остаётся использование четырёх корней на «х», «п», «е» и «б». Другие матерные слова являются хоть и бранными, но не табуированными, к примеру, «говно», «жопа», «мудак». Об этом «Ленте.ру» рассказали в самом ведомстве, комментируя информацию из нового «Толкового словаря государственного языка Российской Федерации».

Споры в обществе вызвало непонимание ряда положений словаря, выпущенного в апреле 2025 года. В частности в тексте перечисляются 14 корней нецензурных слов, среди которых есть 4, давно находящихся под запретом. Некоторые специалисты решили, что речь идёт о расширении списка запрещённых к употреблению слов. Однако это не так. В Роскомнадзоре пояснили, что есть грубая, вульгарная, матерная лексика, но с точки зрения русского языка, её нельзя относить к категории нецензурной брани. И только четыре слова и производные от них составляют данную категорию, находясь под полным запретом к употреблению.

«К нецензурным словам и выражениям относятся четыре общеизвестных слова, начинающихся на «х», «п», «е», «б», а также образованные от них слова и выражения, содержащие в своём составе данные корни. В специальных словарях русского языка такие слова помечены маркерами «нецензурное», «обсценное», «табу», — уточнили в ведомстве.

Ударение в слове «свёкла» может измениться в России
Ударение в слове «свёкла» может измениться в России

Ранее сообщалось, что с 2026 года все школы Луганской Народной Республики перейдут на единый учебник по русскому языку. Издание находится на стадии подготовки. Также до конца 2025 года в рамках поручения президента РФ Владимира Путина в школы поступят словари, методические материалы и портреты русских писателей и поэтов.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Роскомнадзор
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar