В школах ЛНР в 2026 году появится единый учебник по русскому языку

С 2026 года все школы Луганской Народной Республики перейдут на единый учебник по русскому языку. Об этом сообщил «Луганскому информационному центру» глава Минобразования республики Иван Кусов в ходе форума «Родной язык — народное сокровище». По его словам, учебник находится в стадии подготовки. Также до конца 2025 года в рамках поручения президента РФ в школы поступят словари, методические материалы и портреты русских писателей и поэтов.

«Сейчас ждём издание единого государственного учебника по русскому языку, уже обновлённого. Он должен появиться в этом году, со следующего года будем закупать и обновлять учебники во всех школах», — рассказал Кусов журналистам.

Оснащение проводится по поручению Владимира Путина, которое было дано по итогам Совета по госполитике в сфере языковой поддержки в ноябре 2024 года — после выступления учителя из Краснодона Людмилы Гонтаревой.