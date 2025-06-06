Путину рассказали стихотворение об исправлении ошибки в слове «Крым»
Ректор КРИ Рудяков рассказал Путину стих об исправлении ошибки в слове «Крым»
Крым. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov
После возвращения Крыма в 2014 году была наконец «исправлена ошибка» в названии полуострова. Об этом на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России, которое провёл президент РФ Владимир Путин, заявил депутат Госсовета Республики, ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков.
Он поблагодарил Путина за присоединение Крыма в марте 2014 года, заявив, что благодаря этому он может жить на родине и говорить по-русски без ограничений. По словам ректора, это решение исправило давнюю историческую ошибку.
Чтобы подкрепить свою мысль, Рудяков процитировал строки из стихотворения Анатолия Пшеничного «Работа над ошибками»: «Нам вопрос этот не на засыпку, за отцов отвечают сыны. Мы сумели исправить ошибку: в слове «Крым» снова пишется «Ы!».
Напомним, вчера, 5 июня, в формате видеоконференции прошло заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки языка при участии президента России Владимира Путина. В ходе мероприятия российский лидер поддержал идею создать пространства по продвижению русского языка.