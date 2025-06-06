После возвращения Крыма в 2014 году была наконец «исправлена ошибка» в названии полуострова. Об этом на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России, которое провёл президент РФ Владимир Путин, заявил депутат Госсовета Республики, ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков.

Он поблагодарил Путина за присоединение Крыма в марте 2014 года, заявив, что благодаря этому он может жить на родине и говорить по-русски без ограничений. По словам ректора, это решение исправило давнюю историческую ошибку.

Чтобы подкрепить свою мысль, Рудяков процитировал строки из стихотворения Анатолия Пшеничного «Работа над ошибками»: «Нам вопрос этот не на засыпку, за отцов отвечают сыны. Мы сумели исправить ошибку: в слове «Крым» снова пишется «Ы!».