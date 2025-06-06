В Госдуму внесены законопроекты о переименовании трёх населённых пунктов в Чечне
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Парламент Чеченской Республики инициировал внесение в Государственную Думу трёх законопроектов, предусматривающих переименование населённых пунктов Серноводское, Шелковская и Наурская. Тексты документов опубликованы в электронной базе данных Госдумы.
Серноводское могут переименовать в Серноводск, объясняя это наличием в посёлке курорта «Серноводск-Кавказский». Станицу Наурскую — в Нерве (в переводе с чеченского — «север»), а станице Шелковской предлагают присвоить название Терек, учитывая её географическое положение на реке.
В обоснование законопроектов парламентарии Чечни ссылаются на федеральный закон о наименованиях географических объектов и результаты опросов среди жителей указанных населённых пунктов.
Ранее движение «Ветераны России» обратилось к президенту России Владимиру Путину, спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением о возвращении городу Волгограду исторического названия — Сталинград. Общественники считают, что возвращение имени Сталинград является геополитической необходимостью. По их словам, это восстановит историческую справедливость и повысит туристическую привлекательность города.