В Госдуму внесены законопроекты о переименовании трёх населённых пунктов в Чечне

Парламент Чеченской Республики инициировал внесение в Государственную Думу трёх законопроектов, предусматривающих переименование населённых пунктов Серноводское, Шелковская и Наурская. Тексты документов опубликованы в электронной базе данных Госдумы.

Серноводское могут переименовать в Серноводск, объясняя это наличием в посёлке курорта «Серноводск-Кавказский». Станицу Наурскую — в Нерве (в переводе с чеченского — «север»), а станице Шелковской предлагают присвоить название Терек, учитывая её географическое положение на реке.

В обоснование законопроектов парламентарии Чечни ссылаются на федеральный закон о наименованиях географических объектов и результаты опросов среди жителей указанных населённых пунктов.