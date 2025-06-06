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6 июня, 04:41

В Госдуму внесены законопроекты о переименовании трёх населённых пунктов в Чечне

Госдума. Обложка © Life.ru

Госдума. Обложка © Life.ru

Парламент Чеченской Республики инициировал внесение в Государственную Думу трёх законопроектов, предусматривающих переименование населённых пунктов Серноводское, Шелковская и Наурская. Тексты документов опубликованы в электронной базе данных Госдумы.

Серноводское могут переименовать в Серноводск, объясняя это наличием в посёлке курорта «Серноводск-Кавказский». Станицу Наурскую — в Нерве (в переводе с чеченского — «север»), а станице Шелковской предлагают присвоить название Терек, учитывая её географическое положение на реке.

В обоснование законопроектов парламентарии Чечни ссылаются на федеральный закон о наименованиях географических объектов и результаты опросов среди жителей указанных населённых пунктов.

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Антон Голыбин
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