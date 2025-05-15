Общественники просят Путина навсегда переименовать Волгоград

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к президенту Владимиру Путину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением о возвращении Волгограду исторического имени – Сталинград. Об этом сообщает РИА «Новости».

Общественники считают, что возвращение названия Сталинград продиктовано геополитической необходимостью и послужит восстановлению исторической справедливости, а также повысит туристическую привлекательность города. Помимо возвращения исторического наименования, «Ветераны России» предлагают рассмотреть возможность придания Сталинграду статуса города федерального значения, а также создания на его территории масштабного патриотического кластера международного уровня.

«Сталинград навсегда вписан в мировую историю и в лишних представлениях не нуждается, в отличие от Волгограда или Царицына, где туристу нужно объяснять, почему был переименован город. С точки зрения туристической привлекательности и узнаваемости города необходимо вернуть ему прежнее название – Сталинград», — сказано в обращении за подписью исполнительного директора движения Вадима Мироненко.