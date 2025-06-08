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Регион
8 июня, 04:41

Ударение в слове «свёкла» может измениться в России

Филолог Каленчук заявила о возможной эволюции произношения слова «свёкла»

Свёкла. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Свёкла. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Разговорный вариант произношения слова «свекла» с ударением на второй слог может со временем стать столь же распространённым, как и литературная норма «свёкла». Об этом заявила РИА «Новости» доктор филологических наук Мария Каленчук, представляющая Институт русского языка имени Виноградова РАН.

«СвеклА» — это более разговорное произношение, скорее всего, в перспективе оно вытеснит или, по крайней мере, будет наравне с вариантом «свЁкла»», — отметила Каленчук.

В настоящее время орфоэпические словари русского языка фиксируют единственно верную форму — «свЁкла». Использование варианта «свеклА» пока не рекомендуется, подчеркнула специалист.

Также эксперты прогнозируют возможные изменения в ударении в слове «звонит» и в других часто употребляемых словах. Доктор филологических наук Алексей Шмелев заявил, что в перспективе ударение может сместиться в словах «каталог» и «квартал». По его мнению, язык постоянно адаптируется к речи носителей, и подобные изменения неизбежны. Несмотря на это, часть общества может негативно отреагировать на новые нормы, что связано с консервативным отношением к языковым правилам. Опрос ВЦИОМ показал, что значительная часть россиян выступает против изменения ударения в слове «звонит».

В институте им. Виноградова объяснили, почему большинство россиян хотят «звОнить», а не «звонИть»
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Антон Голыбин
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