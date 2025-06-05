Не только «звонит»: Филолог раскрыл, в каких ещё словах изменится ударение
Филолог Шмелев: Вслед за «звонит» ударение может измениться в слове «каталог»
Обложка © Шедеврум/Life.ru
Вслед за «звонит» ударение может измениться в слове «каталог» и «квартал». Об этом доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Алексей Шмелев рассказал в беседе с «Постньюс».
Эксперт объяснил, что язык подстраивается под носителей, поэтому в ближайшее время стоит ожидать подобных изменений. Однако далеко не все люди могут привыкнуть к другому произношению. По словам Шмелева, возмущения связаны с закостенелыми представлениями о том, как работает язык.
Напомним, что ко Дню русского языка ВЦОМ провел опрос, согласно которому 36% россиян резко негативно отреагировали на возможное изменение нормы ударения в слове «звонит». Ещё 44% респондентов восприняли такое действие нейтрально, а 16% поддержали новую норму. Против изменения в ударении выступил и писатель Александр Цыпкин. Он даже пошутил, что после лингвистического казуса впервые за 49 лет задумался о переезде в другую страну.
Несмотря на это, лингвист Леонид Крысин в беседе с Life.ru заверил, что смена ударения довольно длительный процесс. Но он наблюдает тенденцию с «перетягиванием» ударения с последнего слога на корень слова и в случае с «включить», а также «сверлить».