Не только «звонит»: Филолог раскрыл, в каких ещё словах изменится ударение

Вслед за «звонит» ударение может измениться в слове «каталог» и «квартал». Об этом доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Алексей Шмелев рассказал в беседе с «Постньюс».

Эксперт объяснил, что язык подстраивается под носителей, поэтому в ближайшее время стоит ожидать подобных изменений. Однако далеко не все люди могут привыкнуть к другому произношению. По словам Шмелева, возмущения связаны с закостенелыми представлениями о том, как работает язык.

Напомним, что ко Дню русского языка ВЦОМ провел опрос, согласно которому 36% россиян резко негативно отреагировали на возможное изменение нормы ударения в слове «звонит». Ещё 44% респондентов восприняли такое действие нейтрально, а 16% поддержали новую норму. Против изменения в ударении выступил и писатель Александр Цыпкин. Он даже пошутил, что после лингвистического казуса впервые за 49 лет задумался о переезде в другую страну.