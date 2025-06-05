В институте им. Виноградова объяснили, почему большинство россиян хотят «звОнить», а не «звонИть»

Смена ударения в слове «звонит» — это не уродование русского языка, а естественное изменение нормы, и всё это произойдёт само собой. Об этом в беседе с Life.ru заявила старший научный сотрудник отдела диалектологии и лингвистической географии Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Анна Малышева. Лингвист также объяснила, почему большинство россиян не против «звОнить».

Норма всегда опаздывает, она всегда отстаёт от живого развития языка. Когда большинство людей начинают употреблять какой-то новый вариант, слыша его друг от друга, норма тоже подтягивается, его устанавливают как нормативный. Поэтому, с моей точки зрения, тут переживать не о чем. Анна Малышева Старший научный сотрудник отдела диалектологии и лингвистической географии Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН

По словам эксперта, как бы мы ни пытались этому противостоять, всё больше людей начинают говорить «звОнить», поэтому опросы и показывают, что больше половины россиян не против смены ударения в этом слове.

«Каковы причины вот этих вот изменений в языке — никто толком не может сказать, почему так происходит. Но процесс изменения ударений идёт много веков, поскольку ударение — подвижный элемент системы в русском языке», — заключила Малышева.